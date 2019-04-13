Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройденКоммерсантъ вчера в 15:37

Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматривали.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден. Она отметила, что сказать это с полной уверенностью невозможно, так как недельная инфляция достаточно волатильная.

Происшествия Момент авиакатастрофы в Непале попал на видео Очевидец запечатлел момент крушения самолета в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле, произошедшего утром в воскресенье, 14 апреля.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Общество «Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Здоровье Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.

Наука Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».

Общество Гороскоп: ракам советуют воздержаться от обещаний, скорпионов ждет много работы ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.

Общество Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.

Авто Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста» Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.

Общество Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.

Общество Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.

Футбол «Ростов» обыграл на своем поле «Спартак» В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Транспорт Нарушают намерено: фуры без номеров и с перевесом массово пересекают весогабаритную рамку В Биробиджане участились случаи проезда пункта весогабаритного контроля фурами без государственных номеров и с серьезным перевесом.

Футбол Черчесов: теперь Дзюба больше делает, чем говорит Капитанская повязка сделала его менее говорливым. Теперь он больше делает, чем говорит, и это тоже большой плюс.

Экономика Год наплакал: сколько заработали чиновники и парламентарии Доходы российских чиновников и парламентариев в этом году снизились.

Культура Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2» Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».

Политика Бабченко пожаловался на нехватку денег Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.

Политика Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.

Музыка Умер участник UFO Пол Рэймонд Рэймонд был действующим участником UFO, его последний концерт с группой состоялся 5 апреля на лондонском O2 Forum в рамках тура в честь 50-летия коллектива.

Общество Американец подал в суд на родителей, выкинувших его порноколлекцию Житель Мичигана подал в суд на родителей за то, что они выбросили его большую порноколлекцию.