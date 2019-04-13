Экономика

Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройденКоммерсантъ вчера в 15:37

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден. Она отметила, что сказать это с полной уверенностью невозможно, так как недельная инфляция достаточно волатильная.
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Эльвира Набиуллина
Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматривали.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГазета.Ru вчера в 16:24

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Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

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