Экономика
Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройденКоммерсантъ вчера в 15:37
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден. Она отметила, что сказать это с полной уверенностью невозможно, так как недельная инфляция достаточно волатильная.
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Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматривали.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГазета.Ru вчера в 16:24
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