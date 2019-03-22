Экономика

Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройденКоммерсантъ 15:37

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден. Она отметила, что сказать это с полной уверенностью невозможно, так как недельная инфляция достаточно волатильная.
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Набиуллина заявила о пройденном пике инфляции в России

Life.ru10:50

Набиуллина сделала смелое заявление о инфляции. «Жизнь оказалась лучше наших прогнозов»

URA.Ru15:03

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, пройден

Эхо Москвы15:58

Набиуллина заявила о прохождении пика инфляции в России

БИЗНЕС Online11:30

Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

Коммерсантъ15:37

Набиуллина: пик инфляции в РФ пройден

News.ru10:31

Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройден

РИА Новости10:02
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Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка Стэнли

Обновлено в 18:45
Происшествия

Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено в 21:58
Происшествия

В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо

По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
Обновлено в 20:20
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.
Обновлено в 22:26
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

В LG представили первый серийный телевизор с прозрачным экраном

На выставке в Тайбее компания LG представила новый прозрачный телевизор с диагональю 55 дюймов, уже получивший серийный номер.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению

Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено в 20:54
Экономика

Выросла доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5 процента за прошлый год.
Обновлено в 09:20
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства Apple

Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Правительство Ливии обвинило армию Хафтара в авиаударах по школе на юге Триполи

Правительство национального согласия Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа обвинило армию Халифы Хафтара в обстреле школы "Аль-Кудс".
Обновлено в 18:18
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Культура

Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины

Обновлено в 21:45
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено в 15:37
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено вчера в 03:50
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено в 22:29
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено в 21:33
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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