Экономика

Россия защищена от внешних рисков, заявила НабиуллинаРИА Новости 02:58

Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
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Эксперты рассказали, как похудеть без изнуряющих занятий спортом и жестких диет.
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Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
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Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры

Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
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На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

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В метро запустили поезд, посвященный Московским центральным диаметрам

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Общество

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Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .
Обновлено в 07:20
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Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова

На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
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Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Финансы

Общие международные резервы Казахстана превысили $86 млрд — Нацбанк

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года общие международные резервы Казахстана составили $86,4 млрд, что на 0,4% больше, чем 1 апреля 2018 года.
Обновлено в 06:23
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Происшествия

Женщина погибла во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 23:33
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Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 07:03
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

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Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области

Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
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Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
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Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

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В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
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Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
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Документ был одобрен парламентом почти единогласно: три человека воздержались, а 45 проголосовали за принятие закона.
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Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
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Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
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Обновлено в 06:43
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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