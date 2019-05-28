Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32

Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

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Авто Рассекречены цены на автомобили Opel для России Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.

Армия и оружие Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.

Общество Четверть россиян начали экономить на еде На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.

Общество ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Общество В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

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Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Происшествия Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

Экономика На Украине свиное сало за два года подорожало на 70% Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.

Общество Российских школьников начнут обучать ЗОЖ К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).

Хоккей Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020 Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.

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Политика Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Авто В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа На днях на просторах Сети появилось новое фото Kia Xceed без камуфляжа.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Гаджеты Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.