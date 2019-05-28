Финансы
Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32
Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.
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Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа
В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.
Обновлено в 07:04
Общество
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
Обновлено в 05:40
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика
Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией
Вновь избранный президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил, что дальнейшие отношения с Москвой вряд ли поменяются, поскольку в этом новый глава видит предательство своих украинских партнеров.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове
Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.
Обновлено в 08:13
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Хоккей
Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Авто
В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа
На днях на просторах Сети появилось новое фото Kia Xceed без камуфляжа.
Обновлено в 02:55
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.
Обновлено вчера в 21:39
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.
Обновлено в 07:55