Финансы

Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32

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Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.
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Глава ЦБ рассказала о сроках снижения ключевой ставки

Московский Комсомолец06:17

Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставки

News.ru03:48

Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставки

REGNUM03:32

Вероятность снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в июне составляет около 70%

Finam.Ru06:20
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Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа

В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.
Обновлено в 07:04
Общество

Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня

Обновлено в 05:40
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Саратовской области пройдут массовые проверки безопасности школ

Обновлено в 06:15
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Общество

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика

Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией

Вновь избранный президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил, что дальнейшие отношения с Москвой вряд ли поменяются, поскольку в этом новый глава видит предательство своих украинских партнеров.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Авто

Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.
Обновлено в 08:13
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Хоккей

Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020

Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Авто

В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа

На днях на просторах Сети появилось новое фото Kia Xceed без камуфляжа.
Обновлено в 02:55
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.
Обновлено вчера в 21:39
Здоровье

Многопрофильную больницу с вертолетной площадкой построят в Назрани

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Религия

РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции

Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.
Обновлено в 07:55
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