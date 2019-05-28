Экономика
Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32
Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.
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Банкиры тоже плачут: клерки и кредитные эксперты теряют доход
Общественное телевидение Приморья26 мая в 23:09
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Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.
Обновлено в 12:59
Музыка
Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении
Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Авто
Почему у нас полюбили каршеринг? — Дело в Собянине и Яндексе
Клиенты могут выбирать из более чем десяти операторов каршеринга, и ежедневно парк автомобилей пополняется: в Департаменте транспорта Москвы ожидают, что каждый год на дорогах будут появляться еще 5000 новых автомобилей каршеринга.
Обновлено в 12:07
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Единоборства
Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Спорт
Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия»
Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Политика
Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии
Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Музыка
Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
Обновлено в 12:29
Авто
Renault Arkana получит еще один эксклюзивный цвет
Коричневый Tenakuru, как и красный Red Fusion, был разработан специально для нового кросс-купе и впервые представлен в цветовой палитре Renault.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на территории Ирака
Обновлено в 07:23
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста
Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс
Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
Обновлено в 12:30
Политика
В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу
Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Украина вывела свой флот в Азовское море – кадры
28 мая украинские военные провели учения в Азовском море.
Обновлено в 11:15
Политика
Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей
Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Наука
Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США
Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт
Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок чемпионата мира
Сборная Финляндии по хоккею сломала кубок чемпионата мира-2019, который им вручили после победы в финале турнира.
Обновлено в 11:51
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".
Обновлено в 10:02
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58