Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБВедомости 03:11

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП.
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Забудьте об этих деньгах: эксперт об использовании средств ФНБ

REGNUM04:26

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Ведомости03:11

Набиуллина назвала условие возвращения зависимости экономики РФ от нефти

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В ЦБ ожидают укрепления рубля при росте расходов из ФНБ

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News.ru03:09

Зависимость рубля от нефти вернется, есть тратить всё сверх порога ФНБ в 7% ВВП -- Набиуллина

Financial One01:32
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Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
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Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
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Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
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Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.
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Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe

Андрей Скурихин был генеральным директором рок-клуба Rock Star Cafe.
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Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
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В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Спорт

Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест

В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Кино

Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 00:09
Происшествия

В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
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Хоккей

Илья Михеев: «В „Торонто“ знаю только Никиту Зайцева»

Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
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Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика

Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17

Обновлено в 01:32
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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
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BMW представила X6 нового поколения

Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu

Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
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Группа PSA заключила специнвестконтракт

Согласно имеющейся информации, в рамках подписанного контракта Группа PSA планирует нарастит модельный ряд автомобилей, которые производятся на мощностях предприятия «ПСМА Рус» в Калуге.
Обновлено в 01:27
Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве

Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".
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Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
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Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

СМИ узнали о лжи Катамадзе по поводу ее неучастия в концертах в России

Обновлено в 04:46
Общество

Кинолог посоветовал пожилым людям заводить определенные породы собак

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В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 05:00
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
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Тарантино хочет бросить режиссуру после выхода «Однажды в Голливуде»

Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.
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Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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