Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБВедомости 03:11
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe
Андрей Скурихин был генеральным директором рок-клуба Rock Star Cafe.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Кино
Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Илья Михеев: «В „Торонто“ знаю только Никиту Зайцева»
Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Авто
BMW представила X6 нового поколения
Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Авто
Группа PSA заключила специнвестконтракт
Согласно имеющейся информации, в рамках подписанного контракта Группа PSA планирует нарастит модельный ряд автомобилей, которые производятся на мощностях предприятия «ПСМА Рус» в Калуге.
Обновлено в 01:27
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Кино
Тарантино хочет бросить режиссуру после выхода «Однажды в Голливуде»
Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.
Обновлено в 01:37
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14