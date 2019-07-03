Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБВедомости 03:11

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП.
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Забудьте об этих деньгах: эксперт об использовании средств ФНБ

REGNUM04:26

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Ведомости03:11

Зависимость рубля от нефти вернется, есть тратить всё сверх порога ФНБ в 7% ВВП -- Набиуллина

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В ЦБ ожидают укрепления рубля при росте расходов из ФНБ

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Набиуллина назвала условие возвращения зависимости экономики РФ от нефти

Коммерсантъ02:11

Глава ЦБ выступила против слишком активных инвестиций средств ФНБ

News.ru03:09
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Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
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Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
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Политика

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Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы к наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Незалежной 21 июля.
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Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

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Обновлено в 03:25
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Лоза о ситуации с Пугачевой: «Все бандиты заезжают на перрон»

Российский певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на лимузине.
Обновлено в 03:56
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
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Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Спорт

WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов

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Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение

Обновлено в 06:14
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Здоровье

Главной причиной рака у красноярцев объявили курение

Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
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Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Общество

Опрос: четверть российских женщин зарабатывают больше своих мужей

Обновлено в 00:24
Общество

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Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
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Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

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Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
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В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
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СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
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Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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