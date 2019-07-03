Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБВедомости 03:11
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряков при пожаре с подводного аппарата
2 июня в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна недалеко от Североморска в Баренцевом море.
Обновлено в 05:55
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы к наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Незалежной 21 июля.
Обновлено вчера в 11:53
Авто
Обновленный Renault Duster добрался до дилеров
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка
Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Лоза о ситуации с Пугачевой: «Все бандиты заезжают на перрон»
Российский певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на лимузине.
Обновлено в 03:56
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение
Обновлено в 06:14
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Здоровье
Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47