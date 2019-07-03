Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБВедомости 03:11

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП.
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Забудьте об этих деньгах: эксперт об использовании средств ФНБ

REGNUM04:26

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Ведомости03:11

Глава ЦБ выступил против слишком активных инвестиций средств ФНБ

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В ЦБ ожидают укрепления рубля при росте расходов из ФНБ

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Набиуллина назвала условие возвращения зависимости экономики РФ от нефти

Коммерсантъ02:11

Зависимость рубля от нефти вернется, есть тратить всё сверх порога ФНБ в 7% ВВП -- Набиуллина

Financial One01:32
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
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Обновлено вчера в 01:04
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Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
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Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
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Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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