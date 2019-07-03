Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБВедомости 03:11
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант – это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП.
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Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя
На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России
Обновлено в 03:31
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия
В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие
Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает полиция штата.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Энергетика
Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Политика
Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира
Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Обновлено в 00:58
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Артемия Панарина аплодисментами встретили в расположении «Рейнджерс»
По всем законам бизнеса в продажу немедленно требовалось запустить партию атрибутики с фамилией Панарина, а заодно и сделать форму для самого форварда, что также было продемонстрировано клубом.
Обновлено в 03:15
Музыка
Завтра в Екатеринбурге откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов
С 3 по 27 июля в Екатеринбурге пройдет десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Обновлено вчера в 10:04
Спорт
Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Общество
Госдуме предложили приравнять по жилью инвалидов и участников Войны
Авторы обратили внимание на то, что, например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достаточно только оснований для признания их нуждающимися, указанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Общество
Школу-самолет построят в Крылатском
Фасады школы планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Хлебниковой осталось шесть месяцев, считает таролог
Мак уверена, что все решится в ближайшие шесть месяцев.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка
Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Общество
ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 03:27
Политика
Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе
Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49