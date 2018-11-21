Энергетика
Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель
Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррельРБК04:03
Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарии годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5–5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.
РБК04:03
Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае, как мы должны на эту ситуацию реагировать.
— Эльвира Набиуллина, российский политикNews.ru 08:55
с чего всё началось
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала три прогнозных сценария денежно-кредитной политики. Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель.РБК04:03
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