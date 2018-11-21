Энергетика

Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель
РБК
04:03

Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарии годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5–5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.
РБК04:03
Эльвира Набиуллина
Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае, как мы должны на эту ситуацию реагировать.
— Эльвира Набиуллина, российский политикNews.ru 08:55
с чего всё началось

Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала три прогнозных сценария денежно-кредитной политики. Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель.
РБК04:03

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Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель

РБК04:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Энергетика

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.
Обновлено в 12:24
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Сети АЗС заявили о готовности опустить цены на бензин до 30 рублей

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Обновлено в 12:15
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Обновлено в 10:23
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«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США

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Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра

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Обновлено в 08:20
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Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ сегодня вырос на 39,8%

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 21 ноября составил 97, 526тыс. тонн на 4,71 млрд рублей.
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Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России.
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