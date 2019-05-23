Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%Московский Комсомолец 04:09

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Набиуллина допустила корректировку прогноза по инфляции в 2020 году

РБК05:30

ЦБ: Инфляция в РФ находится на уровне 5,1%

ПРАЙМ03:39

Набиуллина оценила уровень инфляции в России

Газета.Ru03:55

Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении

RT на русском03:44

Набиуллина рассказала о пике инфляции

Известия04:33

Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5,1% в годовом выражении

ТАСС03:33

Набиуллина рассказала об уровне инфляции в России

REGNUM04:50
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Медведев отметил рост стабильности российского бюджета

Усилия правительства РФ по снижению зависимости от нефти и газа дают результат - стабильность российского бюджета растет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.
Обновлено в 05:59
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто

УАЗ перечислил повышающие безопасность и проходимость «Патриота» опции

Обновлено в 04:10
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Обновлено в 06:12
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Гаджеты

У Huawei готова замена для Windows и Android

В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Музыка

Александр Розенбаум готовится выпустить новый альбом

Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2».
Обновлено в 02:58
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика

На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду

В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Экономика

РЖД и FESCO запускают транзит грузов из Японии в европейские страны

Обновлено в 05:56
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Здоровье

В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения

Обновлено в 04:33
Происшествия

Суд снял арест со счетов Алексея Навального

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты блогера Алексея Навального о снятии с его счетов и ценных бумаг ареста, наложенного во время расследования дела компании "Ив Роше".
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.
Обновлено в 02:45
Технологии

Airbus показал салон аэротакси проекта Vahana

Подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana.
Обновлено в 06:19
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Президент Грузии ждет от Путина первого шага

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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