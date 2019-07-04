Экономика
Набиуллина рассказала, что ограничивает развитие экономики РФВестник Кавказа 03:20
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. "Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии", - отметила она.
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Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.ТАСС04:02
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Обновлено в 18:29
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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
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В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
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В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
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Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
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