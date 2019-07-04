Экономика

Набиуллина рассказала, что ограничивает развитие экономики РФВестник Кавказа 03:20

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. "Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии", - отметила она.
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Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
ТАСС04:02

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4 июля. Главное за минуту: «грозный вызов» для экономики, надежда для «советских» вкладчиков Сбербанка

Банки.ру13:00

Ссудный день

Российская газета11:53

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ru02:56

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАСС04:02

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ru03:12

Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях

Эхо Москвы06:09
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Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
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Каждый восьмой россиянин из-за мутации гена не может пить кофе

Обновлено в 14:00
Экономика

Бизнес нашел способ снизить цены на семгу

С письмом ознакомились «Известия». На Печоре сконцентрирован вылов семги — атлантического лосося.
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Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено в 23:30
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено в 18:39
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

Живущий в Лондоне внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие

Российский истребитель перехватил американского разведчика над Крымом

Обновлено в 23:04
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Обновлено в 17:29
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютом в Минске

Обновлено в 08:29
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено в 10:53
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Происшествия

Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море

Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
Обновлено в 20:43
Футбол

Суботич подписал контракт с новичком бундеслиги

В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.
Обновлено в 19:10
Авто

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено в 18:29
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Обновлено в 21:31
Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 23:17
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«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено в 16:25
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

Вашингтон разработал сценарий ядерного армагеддона

Обновлено в 08:06
Наука

В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест

Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено в 02:00
Политика

Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
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Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено в 22:16
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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