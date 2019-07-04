Экономика

Набиуллина рассказала, что ограничивает развитие экономики РФВестник Кавказа 03:20

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. "Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии", - отметила она.
Читать в источнике

Подробнее о событии

4 июля. Главное за минуту: «грозный вызов» для экономики, надежда для «советских» вкладчиков Сбербанка

Банки.ру13:00

Ссудный день

Российская газета11:53

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ru03:12

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАСС04:02

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях

Эхо Москвы06:09

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ru02:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Игры

Самую редкую игру в мире продали за 6 миллионов рублей

Самую редкую игру в мире продали за 6 миллионов рублей на сайте eBay.
Обновлено в 14:39
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Авто

Renault начала продажи купе-кроссовера Renault Arkana в России

Сегодня, 5 июля, в России официально стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana отечественной сборки.
Обновлено в 15:13
Происшествия

После смертельного салюта в Минске задержали россиян

Обновлено в 12:38
Политика

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Футбол

Вильена: «„Краснодар“ поборется за чемпионство в Премьер-лиге»

Новичок «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал победу своей команды в Кубке Париматч Премьер и поделился ожиданиями от сезона.
Обновлено в 14:16
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено вчера в 05:12
Наука

Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян

Обновлено в 01:25
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Политика

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре

Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии.
Обновлено в 13:49
Политика

Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.
Обновлено в 15:15
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Apple избавится от главного недостатка клавиатуры MacBook

Apple наконец прислушалась к воззваниям пользователей и решила отказаться от клавиатуры Butterfly на механизме «бабочка».
Обновлено в 08:10
Авто

В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition

В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Пара пришла на свадьбу близкого друга семьи, рэпера T-killah. Настоящее имя – Александр Тарасов.
Обновлено в 13:08
Футбол

Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
Обновлено в 13:11
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Обновлено в 15:12
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное