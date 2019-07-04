Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. "Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии", - отметила она.

Здоровье В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.

Происшествия Кокорин и Мамаев этапированы в колонию 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.

Политика Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.

Происшествия В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagtam.

Политика Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Футбол Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара» Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Политика Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома» Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова.

Авто Компания Opel представила обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.

Футбол Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус» Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал однолетний контракт с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Армия и оружие Самый тяжелый в мире арктический вертолет разрабатывают в России В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева сообщили, что в России разрабатывают новые гидросамолеты, а также модификации самолета-амфибии Бе-200.

Общество В Исландии ввели бесполые фамилии Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.

Политика Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Гаджеты На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50 Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.

Общество В Амстердаме могут запретить витрины с проститутками Весной 2019 года власти Амстердама запретили проведение организованных туров по кварталам красных фонарей.

Политика Путин уволил трех генералов силовых структур Путин уволил ряд генералов силовых ведомств России Кроме того, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

Происшествия К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Политика Рейтинги партии «Слуга народа» упали У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.