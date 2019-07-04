Экономика

Набиуллина рассказала, что ограничивает развитие экономики РФВестник Кавказа 03:20

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. "Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии", - отметила она.
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4 июля. Главное за минуту: «грозный вызов» для экономики, надежда для «советских» вкладчиков Сбербанка

Банки.ру13:00

Ссудный день

Российская газета11:53

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАСС04:02

Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях

Эхо Москвы06:09

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ru03:12

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ru02:56
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Путин прокомментировал обращение Гуайдо к богу

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Обновлено в 15:14
Общество

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В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
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На кукурузном поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной рады

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Политика

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
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Политика

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Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка.
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СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Футбол

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Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
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На Кубани в аквапарке погиб ребенок

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребёнка (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
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Наука

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В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
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Армия и оружие

А ему все мало: министр обороны Латвии вновь пожаловался на нехватку средств

Хотя Латвия довела оборонные расходы до 2% ВВП, предписанных НАТО, министру обороны Артису Пабриксу ("Для развития/За!")этого мало.
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«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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ФСБ задержала врачей Росгвардии

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Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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