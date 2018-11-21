Экономика
Набиуллина рассказала, что будет с Россией
Набиуллина рассказала, что будет с РоссиейПарламентская газета06:39
Госдума утвердила параметры денежно-кредитной политики на ближайшую трёхлетку, которые глава Центрального банка Эльвира Набиуллина представила на пленарном заседании палаты 21 ноября.
Парламентская газета06:39
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Дума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы
Московский Комсомолец04:04
ГД приняла постановление об Основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019–2021 годы
Государственная Дума РФ03:49
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