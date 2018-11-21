Экономика

Набиуллина рассказала, что будет с Россией
Парламентская газета
06:39

Госдума утвердила параметры денежно-кредитной политики на ближайшую трёхлетку, которые глава Центрального банка Эльвира Набиуллина представила на пленарном заседании палаты 21 ноября.
Парламентская газета06:39

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Инфляция 4% и надежды на дорогую нефть. Депутатам рассказали о прогнозе ЦБ

Красная весна11:00

ГД одобрила направления денежно-кредитной политики РФ на 2019-2021 годы

Аргументы и Факты05:31

Дума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Интерфакс04:16

Дума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Московский Комсомолец04:04

Госдума приняла к сведению Основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год

ТАСС03:57

ГД приняла основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 гг

REGNUM03:50

ГД приняла постановление об Основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019–2021 годы

Государственная Дума РФ03:49
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Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%.
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Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
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Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

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Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании.
Обновлено в 17:35
Экономика

Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB

Фонды обвиняют банк в том, что он сыграл "центральную роль" в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
Обновлено в 19:40
Экономика

Еврогруппа в декабре обсудит введение бюджетных санкций против Италии

Еврогруппа поддерживает введение санкций против Италии за превышение допустимого дефицита бюджета и обсудит их в декабре.
Обновлено в 18:53
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

Обновлено в 19:28
Экономика

Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 14:52
Экономика

В Петербурге построят завод по выпуску трамваев и вагонов для метро

Обновлено в 17:02
Экономика

Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса

Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.
Обновлено в 09:43
Экономика

Международные fashion-ритейлеры не спешат уходить из России

Международные fashion-ритейлеры не спешат уходить из России Несмотря на сложную экономическую обстановку и постепенный уход из России крупных международных розничных сетей, некоторые зарубежные продавцы по-прежнему считают местный рынок привлекательным.
Обновлено в 17:02
Экономика

Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»

Центробанк в ответ пришлет в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история, их название, адрес и телефон.
Обновлено в 15:33
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Экономика

Госдума приняла закон о продлении работы Фонда ЖКХ до 2026 года

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который продлевает срок деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2026 года.
Обновлено в 19:03
Экономика

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2019-2021 годы

Депутаты Мосгордумы приняли закон "О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
Обновлено в 15:27
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