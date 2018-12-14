Экономика

ЦБ поддержал идею ограничить покупку частных банков государственными
Российская газета
08:35

Банк России поддерживает подход Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ограничении сделок по покупке частных банков государственными. Об этом заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так она прокомментировала слухи о возможном приобретении частного Альфа-банка государственным ВТБ.
Российская газета08:35

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ЦБ согласен с ФАС в ограничениях покупок частных банков государственными

Коммерсантъ10:22

Набиуллина ответила на вопрос о согласовании покупок частных банков государственными

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Rambler News Service07:56

ЦБ поддержал запрет покупки частных банков государственными

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Набиуллина прокомментировала дискуссии о возможной продаже Альфа-Банка

Банки.ру07:45

ЦБ поддержал идею ограничить покупку частных банков государственными

Российская газета08:35
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России.
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