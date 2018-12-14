Я на этот вопрос отвечу следующим образом. Мы поддержали подход, идею ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков покупать частные банки.

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