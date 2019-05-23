Финансы
Набиуллина ответила на обвинения в манипулировании валютным курсомВестник Кавказа вчера в 03:06
Бюджетное правило, в свою очередь, направлено на обеспечение независимости экономики от нефтяных цен, а не "на поддержание того или иного курса рубля", указала глава ЦБ РФ. Поэтому обвинять РФ в манипулировании валютным курсом "нет совершенно никаких оснований", заключила Набиуллина.
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Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля.
— Эльвира Набиуллина, российский политикАргументы и Факты 22 мая в 23:54
с чего всё началось
У нас уже был опыт с Азиатско-Тихоокеанским банком.Известия22 мая в 17:01
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Глава ЦБ назвала безосновательными обвинения в манипулировании курсом валют
Аргументы и Факты22 мая в 23:54
Набиуллина назвала безосновательными обвинения в манипулировании валютным курсом
Интерфакс22 мая в 18:57
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