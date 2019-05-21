Финансы
Набиуллина ответила на обвинения в манипулировании валютным курсомВестник Кавказа 03:06
Бюджетное правило, в свою очередь, направлено на обеспечение независимости экономики от нефтяных цен, а не "на поддержание того или иного курса рубля", указала глава ЦБ РФ. Поэтому обвинять РФ в манипулировании валютным курсом "нет совершенно никаких оснований", заключила Набиуллина.
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Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля.
— Эльвира Набиуллина, российский политикАргументы и Факты вчера в 23:54
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Набиуллина назвала безосновательными обвинения в манипулировании валютным курсом
Интерфаксвчера в 18:57
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