Набиуллина ответила на обвинения в манипулировании валютным курсомВестник Кавказа 03:06

Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля.

Бюджетное правило, в свою очередь, направлено на обеспечение независимости экономики от нефтяных цен, а не "на поддержание того или иного курса рубля", указала глава ЦБ РФ. Поэтому обвинять РФ в манипулировании валютным курсом "нет совершенно никаких оснований", заключила Набиуллина.

Набиуллина ответила на обвинения в манипулировании валютным курсом

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