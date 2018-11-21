Финансы
Набиуллина оценила ставки по кредитам в России как доступные
Набиуллина оценила ставки по кредитам в России как доступныеLife.ru03:59
Существующие ставки по кредитам в России находятся на доступном уровне для заёмщиков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она отметила, что в последние месяцы проценты слегка подскочили, отреагировав в том числе на решение по ключевой ставке.
Life.ru03:59
В последние месяцы ставки немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается, то есть ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщика.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 03:31
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