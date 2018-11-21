Экономика

Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ
Российская газета
05:17

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, представив депутатам основные направления денежно-кредитной политики на 2019−2021 годы. В частности, она не исключила возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 года.
Российская газета05:17

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Инфляция 4% и надежды на дорогую нефть. Депутатам рассказали о прогнозе ЦБ

Красная весна11:00

Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ

Российская газета05:17

Дума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Интерфакс04:16

Дума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Московский Комсомолец04:04

Госдума приняла к сведению Основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год

ТАСС03:57

ГД приняла основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 гг

REGNUM03:50

ГД приняла постановление об Основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019–2021 годы

Государственная Дума РФ03:49
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Экономика

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Как указал Баженов, соглашение правительства и нефтяных компаний установило убыточность независимых АЗС, что может привести к их закрытию, передаёт РИА Новости.
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Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

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Обновлено в 16:10
Экономика

Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
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Финансы

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей

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Еврогруппа в декабре обсудит введение бюджетных санкций против Италии

Еврогруппа поддерживает введение санкций против Италии за превышение допустимого дефицита бюджета и обсудит их в декабре.
Обновлено в 13:31
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено в 16:03
Экономика

Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB

Фонды обвиняют банк в том, что он сыграл "центральную роль" в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
Обновлено в 14:40
Экономика

Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса

Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.
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Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»

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Экономика

Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк

С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России.
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Убыток российских авиакомпаний может составить 39 миллиардов рублей

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Обновлено в 14:24
Экономика

Володин призвал депутатов обеспечить контроль за исполнением бюджета

Парламентский контроль за исполнением бюджета позволит обеспечить эффективную реализацию задач по развитию страны, многое будет зависеть от готовности регионов к реализации принятых программ.
Обновлено в 13:49
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