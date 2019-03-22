Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%Ведомости вчера в 08:57

Наши расчеты показывают, что при достижении 4% инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже.

«Наша монетарная политика направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», – сказала председатель ЦБ. В феврале президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже.

Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%

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