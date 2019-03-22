Финансы

Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%Ведомости вчера в 08:57

«Наша монетарная политика направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», – сказала председатель ЦБ. В феврале президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже.
Читать в источнике
Эльвира Набиуллина
Наши расчеты показывают, что при достижении 4% инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже.
— Эльвира Набиуллина, российский политикЧита.Ру 00:43

Подробнее о событии

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%

RT на русскомвчера в 12:36

Набиуллина назвала условие снижения ставок по ипотеке до 8 процентов

Российская газетавчера в 09:41

ЦБ рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок

РИА Новостивчера в 08:32

Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%

Ведомостивчера в 08:57

ЦБ: Ипотечные ставки в РФ могут снизиться до 8% и даже ниже при замедлении инфляции до 4%

ПРАЙМвчера в 08:40

Названо главное условие снижения ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 09:26

Глава ЦБ рассказала, когда ставки по ипотеке будут ниже 8%

Говорит Москвавчера в 08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Спорт

Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

Обновлено в 03:27
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

На Украину запретили ввозить из России роман «Мастер и Маргарита»

В списке запрещенных изданий оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выпущенный московским издательством «Азбука-Аттикус».
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Единоборства

Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

«Россия» задержала рейс из Москвы в Петербург из-за VIP-пассажира

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд

Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Путешествия

Черногория продлила срок безвизового пребывания для россиян

Власти Черногории продлили до 90 дней срок безвизового пребывания российских граждан на территории республики.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области

В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол»

Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».
Обновлено вчера в 13:35
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Москве полиция задержала вооруженных хулиганов

В Москве полицейские задержали группу хулиганов, применивших огнестрельное оружие в бизнес-центре.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Лекция о скрытых симптомах рака легких пройдет в столичной ГКБ № 13

В клинической больнице №13 города Москвы пройдет день открытых дверей, а также консультации о лечении и профилактике рака легких.
Обновлено вчера в 12:57
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии

Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Обновлено вчера в 06:18
Гаджеты

На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower

Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Политика

Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Политика

Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье

Бесполому ребенку восстановят половые органы в Петербурге

Андрологи проведут уникальную пластическую операцию восьмимесячному ребенку, родившемуся без половых органов.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Киргизия просит защитить своих граждан в Якутии

Обеспечить безопасность граждан Киргизии, находящихся в Якутии, попросил председатель парламента этой страны Дастанбек Джумабеков посла России Николая Удовиченко.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 21 марта в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное