Финансы

Набиуллина назвала сроки выхода ЦБ РФ на нейтральную ключевую ставкуЭкономика сегодня вчера в 09:06

Сотрудники ЦБ РФ признают возможным возврат к нейтральной ставке, сказала Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, сроки могут сдвинуться, так как они зависят от развития ситуации. По оценке Банка России, уровень нейтральной ставки составит 6-7%, добавила председатель регулятора.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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