Финансы
Набиуллина назвала сроки выхода ЦБ РФ на нейтральную ключевую ставкуЭкономика сегодня вчера в 09:06
Сотрудники ЦБ РФ признают возможным возврат к нейтральной ставке, сказала Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, сроки могут сдвинуться, так как они зависят от развития ситуации. По оценке Банка России, уровень нейтральной ставки составит 6-7%, добавила председатель регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции против спама
Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
Загитова могла сняться с чемпионата мира
Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире
Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено в 05:20
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Обновлено в 12:57
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Происшествия
Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+
Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
От аккумулятора до челки: что раздражает пользователей смартфонов
Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Первое место в нем заняли маленькие аккумуляторы.
Обновлено в 14:13
Политика
Эрдоган посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Россию с визитом 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Обновлено в 05:23
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Морские пехотинцы провели учения в Дагестане
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Культура
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после слушаний в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Квартиру в престижном районе Москвы Началовой после развода оставил футболист Евгений Алдонин. Певица ушла к хоккеисту Александру Фролову.
Обновлено в 11:12
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Спорт
Сборная России опротестовала действия норвежской лыжницы Йохауг
Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира.
Обновлено в 14:02
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Космос
На Солнце зафиксирован резкий рост активности
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Военкоры УНМ ДНР попали обстрел в Коминтерново
Обновлено в 06:30