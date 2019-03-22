Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровнеЭкономика сегодня вчера в 07:07
Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 % годовых – такое решение принял совет директоров Банка России 22 марта. Как пояснили в регуляторе, хотя инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале-марте заметно снизились, они остаются на повышенном уровне.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК вчера в 13:02
с чего всё началось
Банк России решил сохранить ключевую на уровне 7,75%, продлив таким образом взятую в феврале паузу на ужесточение денежно-кредитной политики еще на месяц (следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 26 апреля).Forbesвчера в 06:41
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