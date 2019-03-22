Финансы
Набиуллина назвала сроки выхода ЦБ РФ на нейтральную ключевую ставкуЭкономика сегодня вчера в 09:06
Сотрудники ЦБ РФ признают возможным возврат к нейтральной ставке, сказала Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, сроки могут сдвинуться, так как они зависят от развития ситуации. По оценке Банка России, уровень нейтральной ставки составит 6-7%, добавила председатель регулятора.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой после смерти матери написала ей письмо
38-летняя певица скоропостижно скончалась в прошлую субботу.
Обновлено в 12:05
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт
Йоханнес Бе побил рекорд Фуркада по количеству побед за сезон
25-летний норвежец побил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Общество
Слепой пес из США обзавелся собакой-поводырем
В Америке у пса, который из-за болезни стал слепым, появилась своя собака-поводырь.
Обновлено в 03:51
Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилом» клубе
Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.
Обновлено в 11:12
Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Космос
10 захватывающих и малоизвестных фактов о «Титанике»
Обновлено в 06:57
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Казани задержали активиста во время круглого стола об изоляции Рунета
Сегодня в Казани сотрудники полиции нагрянули в гостиницу "Волга", где проходил круглый стол на тему изоляции российского интернета, где задержали казанского активиста Никита Храмов, сообщает "Казанский репортер".
Обновлено в 10:08