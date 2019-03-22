Финансы
Набиуллина назвала сроки выхода ЦБ РФ на нейтральную ключевую ставкуЭкономика сегодня вчера в 09:06
Сотрудники ЦБ РФ признают возможным возврат к нейтральной ставке, сказала Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, сроки могут сдвинуться, так как они зависят от развития ситуации. По оценке Банка России, уровень нейтральной ставки составит 6-7%, добавила председатель регулятора.
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Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике
Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Макрон решил использовать армию для сдерживания «жёлтых жилетов»
Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
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Обновлено вчера в 13:59
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:07
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Общество
Гвинет Пэлтроу стала торговать БДСМ-бельем
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".
Обновлено в 00:39
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 21 марта в 12:47
Шоу-бизнес
Актриса Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой
Обновлено вчера в 19:08
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников
В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:26
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Технологии
В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского
Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено 21 марта в 20:24
Происшествия
Массовая драка со стрельбой случилась на юго‐западе Москвы
Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой на улице Карьер в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России).
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности
Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
На юго-востоке Москвы перевернулся автомобиль
Обновлено в 02:01
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы
Обновлено вчера в 04:55
Космос
Конца света не будет: Нибиру уничтожена – Конспирологи
По мнению специалистов, нашей планете теперь ничего не угрожает, так как от Нибиру остались лишь небольшие метеориты.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Пользуются ли россияне ремнями безопасности в автомобиле
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» совместно с изданием «За рулем» выяснили, пользуются ли российские автомобилисты ремнями безопасности – элементарной вещью, важность которой, как доказала статистика, сложно переоценить.
Обновлено в 02:00
Политика
Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом России Николаем Удовиченко и попросил защиты для своих соотечественников в Якутии после случая изнасилования женщины мигрантами.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11