Набиуллина назвала слабое место экономики РоссииИзвестия вчера в 13:35

Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Здоровье «Ростелеком» на Ставрополье завершает реализацию федерального проекта В нынешнем году на Ставрополье будет завершена реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130 Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Армия и оружие Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Происшествия Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.

Общество СНИЛС могут заменить новым документом Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.

Общество В Москве растет количество многодетных семей Семьи с 10 и более детьми дополнительно ежегодно получают 20 тысяч рублей в качестве подарка в Международный день семьи, 30 тысяч рублей ко Дню знаний и 20 тысяч рублей ежемесячно в поддержку многодетных матерей.

Происшествия Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Армия и оружие Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Армия и оружие В Индии началось серийное производство ракет «Брамос» Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.

Экономика Силуанов пообещал рост пенсий на 20% В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.