Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики РоссииИзвестия 13:35
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Читать в источнике
Оценить11
Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLenta.ru 09:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Кино
Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Политика
Европарламент поддержал реформу законов об авторском праве
Европарламент проголосовал за новые законы об авторском праве.
Обновлено в 14:01
Политика
МВД предлагает лишать водительских прав наркозависимых людей
«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел России намерено лишать наркозависимых людей водительских прав.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции
В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Футбол
Карраско: «Хочу вернуться в Европу»
Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско признался, что надеется вернуться в Европу уже в ближайшее время.
Обновлено в 10:54
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
МВД проверит массовую драку силовиков в Элисте
Напомним, что в ночь с 23 на 24 марта в одном из ресторанов Элисты произошла массовая драка между представителями силовых ведомств.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
ФСБ предложила условия передачи кортиков уволенным со службы
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики.
Обновлено в 08:03
Космос
NASA: на Луне обнаружены «мигрирующие» пятна замерзшей воды
Детектор LAMP, размещенный на борту зонда LRO, зафиксировал наличие «мигрирующих» пятен замерзшей воды на Луне.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Авто
Ford может полностью уйти из России
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено в 06:31
Культура
Путин наградил молодых деятелей культуры
Президент России Владимир Путин Путин вручил премии молодым деятелям культуры.
Обновлено в 10:23
Наука
Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин
Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Солнце снялась в ванне без одежды
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Происшествия
Озвучены первые итоги вылазки прокуратуры на перевал Дятлова
Сотрудники Свердловской прокуратуры совершили экспедицию на перевал Дятлова, чтобы установить точные причины гибели туристической группы из девяти человек.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Культура
Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая
Обновлено в 13:08
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Политика
США назвали Россию потенциальной угрозой на ближайшие 20 лет
Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли, выступая в Конгрессе, заявил, что Россия представляет для страны потенциальную угрозу в течение следующих 20 лет.
Обновлено в 14:29