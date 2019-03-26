Финансы
Глава Центробанка назвала слабое место экономики РоссииАрбуз 08:12
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики. По ее мнению, этим слабым местом является отсутствие так называемых «длинных» денег внутри страны. Такое заявление Набиуллина сделала в ходе расширенной коллегии Минфина РФ.
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Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLenta.ru 09:15
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