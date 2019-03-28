Набиуллина назвала слабое место экономики РоссииИзвестия 13:35

Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Экономика Медведев: экономика России демонстрирует стабильность к внешним шокам Глава правительства отметил, что экономика Россия вышла на новый, стабильно высокий уровень.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Происшествия Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Суд продлил арест сенатора Арашукова Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Экономика Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Происшествия В Мексике взорвался рынок пиротехники Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Политика Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.

Кино Шойгу объявил о создании киностудии министерства обороны Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время ведомство создаст собственную киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы РФ.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Общество В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.

Политика Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию по ЧП Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Теннис Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

Наука Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Армия и оружие Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Футбол Сборная Дании спаслась от поражения в матче со Швейцарией В другом матче группы сборная Ирландии на своем поле обыграла команду Грузии со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн.