Экономика
Набиуллина назвала годовой пик инфляции пройденнымГазета.Ru вчера в 16:24
Глава российского Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России, прогнозируемый регулятором на уровне 5,5%, скорее всего, пройден, передает ТАСС. Данное заявление она сделала на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматривали.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГазета.Ru вчера в 16:24
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