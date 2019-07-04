Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС 03:01
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей
Приостановка выпуска автомобилей состоится с 3 июля. Поставки запчастей срывает ООО «Завод Автокомпонент», расположенный в Нижнем Новгороде.
Обновлено 02 июля в 13:01
Футбол
В Италии сообщили об интересе «Локомотива» и «Зенита» к экс-игроку «Милана»
По информации Calciomercato.com, интерес к 23-летнему Маури проявляют «Локомотив» и «Зенит».
Обновлено в 02:34
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика
В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер
Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 02:44
Происшествия
26 человек погибли в результате кораблекрушения в Гондурасе
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж
Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников
Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России
Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com.
Обновлено в 01:56
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Обновлено в 02:42
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Технологии
Правительство проработает варианты выпуска электронных паспортов
Проект нового удостоверения личности предполагает постепенный отказ от бумажных паспортов в пользу пластиковой карты с чипом, на которой будут находиться данные гражданина, в том числе биометрия и отпечаток пальца.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Трамп посоветовал Ирану «быть аккуратнее с угрозами»
В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 03:00
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден
Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49