Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС 04:02
"Если действительно ограничивающим [экономический рост] является один фактор - в нашем случае это, прежде всего, инвестиционный климат, - то как бы мы не меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим", - сказала глава регулятора.
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Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.ТАСС04:02
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Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Авто
Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Футбол
Бекао продолжит карьеру в «Удинезе»
Защитник «Баия» Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА, перейдет в «Удинезе».
Обновлено в 19:37
Музыка
В Самарской области открылся Грушинский фестиваль
Сегодня, 4 июля, открылся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина.
Обновлено в 08:31
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Обновлено в 17:29
Происшествия
CBS: несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США
Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния).
Обновлено в 20:01
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено в 04:33
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика
Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций
Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
Обновлено в 19:51
Общество
Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод
Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Футбол
Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»
Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено в 20:01
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Общество
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления
Решение о введении режима повышенной готовности было принято мэром города Дмитрием Бердниковым 4 июля по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 07:30
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Авто
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
Обновлено в 14:46
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Авто
Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla
В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено в 15:49