Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

с чего всё началось

"Если действительно ограничивающим [экономический рост] является один фактор - в нашем случае это, прежде всего, инвестиционный климат, - то как бы мы не меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим", - сказала глава регулятора.

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