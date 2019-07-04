Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС вчера в 04:02
"Если действительно ограничивающим [экономический рост] является один фактор - в нашем случае это, прежде всего, инвестиционный климат, - то как бы мы не меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим", - сказала глава регулятора.
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с чего всё началось
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.ТАССвчера в 04:02
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Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях
Эхо Москвывчера в 06:09
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