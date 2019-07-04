Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС вчера в 04:02

"Если действительно ограничивающим [экономический рост] является один фактор - в нашем случае это, прежде всего, инвестиционный климат, - то как бы мы не меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим", - сказала глава регулятора.
Читать в источнике
с чего всё началось

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
ТАССвчера в 04:02

Подробнее о событии

4 июля. Главное за минуту: «грозный вызов» для экономики, надежда для «советских» вкладчиков Сбербанка

Банки.рувчера в 13:00

Ссудный день

Российская газетавчера в 11:53

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ruвчера в 02:56

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАССвчера в 04:02

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москвавчера в 03:24

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ruвчера в 03:12

Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях

Эхо Москвывчера в 06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Экономика

ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до 2 млн руб. соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Обновлено вчера в 22:00
Авто

На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72

Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Обновлено вчера в 17:17
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Авто

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле.
Обновлено в 01:00
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 20:32
Культура

Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой

Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено вчера в 13:47
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора перевели под домашний арест

Бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, который ранее признался в особо крупном мошенничестве, вернул похищенные средства, но находился под стражей, переведен под домашний арест.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Трутнев раскритиковал ход развития города Циолковский в Приамурье

Закон о присвоении образованному в Амурской области городу наименования Циолковский президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2015 года.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль

Сегодня, 4 июля, открылся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Путин и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане

В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире

В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное