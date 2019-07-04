Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС вчера в 04:02

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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4 июля. Главное за минуту: «грозный вызов» для экономики, надежда для «советских» вкладчиков Сбербанка

Банки.рувчера в 13:00

Ссудный день

Российская газетавчера в 11:53

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАССвчера в 04:02

Набиуллина объяснила, почему в России не растет экономика

REGNUMвчера в 04:58

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москвавчера в 03:24

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ruвчера в 03:12

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ruвчера в 02:56
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Политика

Единоросс посоветовал коллегам «затыкать фонтан»

Член высшего совета "Единой Росии" Дмитрий Орлов заявил, что его коллегам по партии следует быть более осмотрительными в публичных высказываниях.
Обновлено в 04:29
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

Обновлено в 05:20
Наука

Ученые выяснили происхождение библейских филистимлян

Обновлено в 05:19
Политика

Госкино требует от Зеленского запретить «Сватов»

Обновлено в 05:51
Политика

«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»

Обновлено в 05:01
Политика

Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Обновлено в 05:22
Экономика

Суд отменил взыскание c ЗАО «Башня Федерация» $16 миллионов

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation, который требовал взыскать более 20 миллионов долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити".
Обновлено в 06:25
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Энергетика

Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Технологии

В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно

Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
Обновлено в 04:52
Общество

В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод

В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод у населения.
Обновлено в 06:06
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Культура

Форум «Таврида» начал подводить итоги восьмой смены

Обновлено в 03:45
Политика

Сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану, заявил Песков

Обновлено в 05:22
Происшествия

Загоревшийся самолет экстренно приземлился в Бостоне

Обновлено вчера в 23:54
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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