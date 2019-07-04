Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС 04:02

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях

Эхо Москвы06:09

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАСС04:02

Ссудный день

Российская газета11:53

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ru03:12

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ru02:56

Набиуллина заявила о новом «грозном вызове»

Банки.ру02:41
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами

Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Общество

КС обратил внимание законодателей на три статьи ГК РФ

Как отметил КС, сами по себе положения статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса РФ, регламентируя вопросы возмещения вреда, причиненного в том числе органами публичной власти, направлены, как неоднократно указывал Конституционный суд, на защиту прав потерпевших в деликтных обязательствах, обеспечение принципа охраны права частной собственности законом.
Обновлено в 07:15
Здоровье

С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами

Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»

По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Происшествия

Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова

Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 11:40
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Футбол

Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»

Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском "Рубине", права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому "Зениту", в котором он выступал с 2017 года.
Обновлено в 12:16
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Авто

АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз

По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828750 автомобилей (-2,4%).
Обновлено в 12:13
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество

Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.
Обновлено в 10:21
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Общество

Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек

Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Общество

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Обновлено в 08:34
Теннис

Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам.
Обновлено в 06:34
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Музыка

Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Политика

Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами

Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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