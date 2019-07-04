Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Происшествия В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Общество КС обратил внимание законодателей на три статьи ГК РФ Как отметил КС, сами по себе положения статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса РФ, регламентируя вопросы возмещения вреда, причиненного в том числе органами публичной власти, направлены, как неоднократно указывал Конституционный суд, на защиту прав потерпевших в деликтных обязательствах, обеспечение принципа охраны права частной собственности законом.

Здоровье С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.

Происшествия В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли» По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.

Происшествия Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.

Энергетика Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Политика Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.

Происшествия Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Футбол Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи» Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском "Рубине", права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому "Зениту", в котором он выступал с 2017 года.

Экономика X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо» Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».

Авто АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828750 автомобилей (-2,4%).

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Общество Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.

Общество Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.

Общество В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Общество Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.

Происшествия В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.

Происшествия В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Теннис Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Музыка Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.