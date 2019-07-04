Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС 04:02
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Происшествия
В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами
Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Общество
КС обратил внимание законодателей на три статьи ГК РФ
Как отметил КС, сами по себе положения статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса РФ, регламентируя вопросы возмещения вреда, причиненного в том числе органами публичной власти, направлены, как неоднократно указывал Конституционный суд, на защиту прав потерпевших в деликтных обязательствах, обеспечение принципа охраны права частной собственности законом.
Обновлено в 07:15
Здоровье
С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами
Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»
По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Футбол
Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»
Обновлено в 12:21
Происшествия
Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 11:40
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика
Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье
МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Футбол
Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»
Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском "Рубине", права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому "Зениту", в котором он выступал с 2017 года.
Обновлено в 12:16
Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»
Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Авто
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз
По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828750 автомобилей (-2,4%).
Обновлено в 12:13
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество
Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.
Обновлено в 10:21
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Общество
Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy
Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
Обновлено в 08:34
Теннис
Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне
По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам.
Обновлено в 06:34
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Музыка
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Политика
Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами
Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30