Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС 04:02
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
Обновлено в 05:49
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх
В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов в Новой Москве
В Новой Москве автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов. По информации РЕН ТВ, один человек погиб и один пострадал.
Обновлено в 16:25
Экономика
В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов
В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Политика
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Авто
В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana
В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:40
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Наука
Ученые выясняют процессы охлаждения Земли
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»
Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5
В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
Обновлено в 16:26
Здоровье
Воронежские врачи объяснили рост онкозаболеваний в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено в 16:02
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено в 01:46
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Кино
Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix
Обновлено в 11:04
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Футбол
Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»
Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
Обновлено в 13:37
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Классная парочка: Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем Артуром Смольяниновым
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 15:17