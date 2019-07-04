Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РоссииТАСС 04:02

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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4 июля. Главное за минуту: «грозный вызов» для экономики, надежда для «советских» вкладчиков Сбербанка

Банки.ру13:00

Ссудный день

Российская газета11:53

Набиуллина: главное ограничение для развития России — внутреннее

News.ru02:56

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

ТАСС04:02

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Газета.Ru03:12

Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях

Эхо Москвы06:09
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Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

Обновлено в 05:49
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх

В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов. По информации РЕН ТВ, один человек погиб и один пострадал.
Обновлено в 16:25
Экономика

В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов

В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Культура

Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси

О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Политика

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:40
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Наука

Ученые выясняют процессы охлаждения Земли

Обновлено вчера в 14:55
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

Опубликованы изображения камеры Leica V-Lux 5

В сети появились качественные изображения камеры Leica V-Lux 5, которая придется на смену модели V-Lux Typ 114.
Обновлено в 16:26
Здоровье

Воронежские врачи объяснили рост онкозаболеваний в регионе

В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено в 16:02
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису

Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено в 01:46
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Кино

Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix

Обновлено в 11:04
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Футбол

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
Обновлено в 13:37
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Классная парочка: Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем Артуром Смольяниновым

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 15:17
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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