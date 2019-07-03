Экономика

Набиуллина напомнила об осторожности инвестирования ФНБСаминвестор 04:36

Сегодня, 3 июля 2019 года, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости максимально осторожно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его объём превысит 7% ВВП.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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