Экономика
Набиуллина напомнила об осторожности инвестирования ФНБСаминвестор 04:36
Сегодня, 3 июля 2019 года, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости максимально осторожно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его объём превысит 7% ВВП.
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