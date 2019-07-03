Сегодня, 3 июля 2019 года, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости максимально осторожно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его объём превысит 7% ВВП.

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Политика В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.

Футбол Футболист сборной России Федор Кудряшов провел тренировку с «Торпедо» Защитник сборной России Федор Кудряшов провел первую тренировку в составе московского «Торпедо», которое в следующем сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России), сообщает «Спорт-Экспресс».

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Происшествия Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Происшествия Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.

Политика Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса после боевых действий в более чем €10 млрд.

Армия и оружие Разведка ЛНР опознала британские БТР у линии соприкосновения «Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров «Саксон» в населенном пункте Новотошковское», — уточнил он.

Футбол Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.

Кино Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки» Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.

Политика Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Экономика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».