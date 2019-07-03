Экономика
Набиуллина напомнила об осторожности инвестирования ФНБСаминвестор 04:36
Сегодня, 3 июля 2019 года, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости максимально осторожно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его объём превысит 7% ВВП.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Футбол
Футболист сборной России Федор Кудряшов провел тренировку с «Торпедо»
Защитник сборной России Федор Кудряшов провел первую тренировку в составе московского «Торпедо», которое в следующем сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России), сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой
Обновлено в 02:14
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Кино
«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств
Обновлено в 07:06
Происшествия
Опубликованы фото всех погибших подводников
Обновлено в 07:44
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Спорт
Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса после боевых действий в более чем €10 млрд.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Разведка ЛНР опознала британские БТР у линии соприкосновения
«Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров «Саксон» в населенном пункте Новотошковское», — уточнил он.
Обновлено в 07:08
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.
Обновлено в 06:45
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
Обновлено в 06:34
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае
Из 22 жилых домов отселены 57 человек.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Уфы»
Футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником «Уфы» Йонутом Недельчару.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
При авиаударе по лагерю мигрантов под Триполи погибли 40 человек
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Обновлено в 03:55
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15