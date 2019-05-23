Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в ГосдумуNews.ru вчера в 20:05

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесён в Госдуму во время осенней сессии. Соответствующий документ готовит регулятор.

Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в Госдуму

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