Экономика
Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в ГосдумуNews.ru вчера в 20:05
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесён в Госдуму во время осенней сессии. Соответствующий документ готовит регулятор.
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Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов
Парламентская газетавчера в 15:11
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