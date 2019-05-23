Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осеньюРИА Новости 18:45

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

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