Экономика

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осеньюРИА Новости 18:45

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
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ЦБ «пустит по миру» негосударственные пенсионные фонды

MagadanMedia.ru20:30

НПФ поделились сохранностью и доходностью

Коммерсантъ18:09

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

РИА Новости18:45

«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

Известия17:01

Владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов грозит суд

Ридус15:25

Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов

Парламентская газета15:11

Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в Госдуму

News.ru20:05
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Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Обновлено в 09:06
Политика

Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Здоровье

Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок

Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Политика

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Гаджеты

У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей

Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено в 14:14
Политика

Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Экономика

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Авто

НефАЗ освоил выпуск новых прицепов

Обновлено в 11:17
Музыка

Американский рэпер Ice-T едва не убил курьера с Amazon, приняв за вора

Американский рэпер и актер Трейси Марроу, более известный под сценическим псевдонимом Ice-T, едва не убил курьера из интернет-магазина Amazon, приняв его за вора.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео

Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Китай запросил у Boeing компенсацию за приостановку полетов 737 MAX

Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Политика

Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике

Обновлено в 21:02
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Космос

Полеты в космос могут стать причиной повреждения суставов

Американские исследователи сообщили, что к числу уже известных возможных проблем со здоровьем из-за длительного пребывания в космическом пространстве можно отнести проблемы с суставами.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей

Обновлено в 05:07
Экономика

СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд

Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено в 20:59
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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