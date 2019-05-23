Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осеньюРИА Новости 18:45
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
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Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов
Парламентская газета15:11
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Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
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Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
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Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
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Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
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Политика
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У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей
Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
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Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
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Общество
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Обновлено в 13:46
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Авто
НефАЗ освоил выпуск новых прицепов
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Музыка
Американский рэпер Ice-T едва не убил курьера с Amazon, приняв за вора
Американский рэпер и актер Трейси Марроу, более известный под сценическим псевдонимом Ice-T, едва не убил курьера из интернет-магазина Amazon, приняв его за вора.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео
Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Китай запросил у Boeing компенсацию за приостановку полетов 737 MAX
Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Политика
Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике
Обновлено в 21:02
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Космос
Полеты в космос могут стать причиной повреждения суставов
Американские исследователи сообщили, что к числу уже известных возможных проблем со здоровьем из-за длительного пребывания в космическом пространстве можно отнести проблемы с суставами.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей
Обновлено в 05:07
Экономика
СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд
Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено в 20:59