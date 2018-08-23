Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выраженииRT на русском 03:44

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении. «Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении

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