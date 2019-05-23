Экономика
Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выраженииRT на русском вчера в 03:44
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении. «Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года», — цитирует ТАСС Набиуллину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика
Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию
Финляндия вышла в полуфинал, где встретится со сборной России, которая в четверг обыграла американцев.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
Япония разместит в зоне Токио 17 закупаемых в США конвертопланов Osprey
Военное ведомство Японии намерено разместить все 17 закупаемых в США военных конвертопланов Osprey на базе сухопутных сил в городе Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива.
Обновлено вчера в 23:18
Культура
Алсу впервые высказалась о победе дочери в шоу «Голос»
Обновлено 22 мая в 06:42
Происшествия
Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты
Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Политика
Германия захотела назначить послом в России бывшего разведчика
Германия планирует сменить посла в России.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Следить за пользователями можно при помощи данных о калибровке сенсоров мобильных устройств
Новая техника слежения за пользователями мобильных устройств на Android и iOS позволяет отслеживать людей в разных приложениях и сайтах, используя данные о калибровке сенсоров устройств.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Футбол
«Реал» может отдать Эдегора в аренду «Байеру»
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может не вернуться в клуб и продолжить выступать за другую команду на правах аренды.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
У Миллы Йовович в Каннах исчезла талия
Белое длинное платье, довольно узкое и практически прямого кроя, продемонстрировало то, что талия у актрисы отсутствует.
Обновлено в 00:28
Кино
Магия лампы: Уилл Смит согласился исполнить роль Джинна благодаря сыну
Уилл Смит рассказал поклонникам, почему решил исполнить роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово
Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Авто
Названы города-лидеры по угону автомобилей
Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23