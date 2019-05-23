Экономика

Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выраженииRT на русском вчера в 03:44

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении. «Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года», — цитирует ТАСС Набиуллину.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Набиуллина допустила корректировку прогноза по инфляции в 2020 году

РБКвчера в 05:30

Набиуллина рассказала о пике инфляции

Известиявчера в 04:33

Набиуллина оценила уровень инфляции в России

Газета.Ruвчера в 03:55

Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении

RT на русскомвчера в 03:44

ЦБ: Инфляция в РФ находится на уровне 5,1%

ПРАЙМвчера в 03:39

Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5,1% в годовом выражении

ТАССвчера в 03:33

Набиуллина рассказала о пике инфляции

REGNUMвчера в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика

Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию

Финляндия вышла в полуфинал, где встретится со сборной России, которая в четверг обыграла американцев.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

Япония разместит в зоне Токио 17 закупаемых в США конвертопланов Osprey

Военное ведомство Японии намерено разместить все 17 закупаемых в США военных конвертопланов Osprey на базе сухопутных сил в городе Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива.
Обновлено вчера в 23:18
Культура

Алсу впервые высказалась о победе дочери в шоу «Голос»

Обновлено 22 мая в 06:42
Происшествия

Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 14:28
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты

Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Политика

Германия захотела назначить послом в России бывшего разведчика

Германия планирует сменить посла в России.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

Следить за пользователями можно при помощи данных о калибровке сенсоров мобильных устройств

Новая техника слежения за пользователями мобильных устройств на Android и iOS позволяет отслеживать людей в разных приложениях и сайтах, используя данные о калибровке сенсоров устройств.
Обновлено вчера в 13:30
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией

Обновлено вчера в 17:51
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Футбол

«Реал» может отдать Эдегора в аренду «Байеру»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может не вернуться в клуб и продолжить выступать за другую команду на правах аренды.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

У Миллы Йовович в Каннах исчезла талия

Белое длинное платье, довольно узкое и практически прямого кроя, продемонстрировало то, что талия у актрисы отсутствует.
Обновлено в 00:28
Кино

Магия лампы: Уилл Смит согласился исполнить роль Джинна благодаря сыну

Уилл Смит рассказал поклонникам, почему решил исполнить роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово

Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Авто

Названы города-лидеры по угону автомобилей

Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика

Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка

Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии

Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное