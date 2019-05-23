Экономика
Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выраженииRT на русском вчера в 03:44
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении. «Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года», — цитирует ТАСС Набиуллину.
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Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефти
Поддержку рублю оказывал налоговый период, а на вечерней сессии — общее ослабление американского доллара.
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Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
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Происшествия
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Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
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Общество
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Кино
Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
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СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Политика
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Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
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Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Религия
Мусульмане попросили построить соборную мечеть в центре Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:38
Музыка
Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» состоится 24 мая
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Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Политика
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Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
Обновлено вчера в 08:34
Наука
В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет
До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
Обновлено в 00:41
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
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Общество
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Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
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Израиль обратился к России за помощью в тушении пожаров
"Израиль обратился к России за помощью", - сказал пресс-атташе посольства Алекс Гандлер. Контакты по этому поводу ведутся с МИД РФ и МЧС.
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Общество
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Семья погибшего отмечает, что во время предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, но был настроен осуществить свою мечту и отправился на Эверест.
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Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
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Авто
Обновленный китайский аналог Toyota LC Prado показали на фото
Модель является самой премиальной и большой в линейке бренда, и позиционируется как прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 22:49