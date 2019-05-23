Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%Московский Комсомолец 04:09

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Набиуллина допустила корректировку прогноза по инфляции в 2020 году

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ЦБ: Инфляция в РФ находится на уровне 5,1%

ПРАЙМ03:39

Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5,1% в годовом выражении

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Известия04:33
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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