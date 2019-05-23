Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%Московский Комсомолец 04:09
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей
Навальный утверждает, что на покупку такого пентхауса без ремонта и мебели семье Мединских нужно было бы откладывать все свои доходы с 2013 по 2018 годы включительно.
Обновлено в 06:28
Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Иван Цецерский оставил пост главы Пскова
Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Германия отвергла санкции США против «Северного потока-2»
Ранее глава Минэнеро США Рик Перри во время выступления в Киеве объявил, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Кино
Уилла Смита удивили «летающие ковры» на стенах россиян
Актер Уилл Смит вместе с коллегами по фильму «Алладин» Меном Массудом и Наоми Скотт в обращении к российским зрителям обсудил, почему в России в некоторых домах на стенах вешают ковры.
Обновлено в 07:43
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Технологии
Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС
Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.
Обновлено в 05:09
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп
Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Футбол
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:12
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Политика
Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51