Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%Московский Комсомолец 04:09

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Набиуллина допустила корректировку прогноза по инфляции в 2020 году

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Набиуллина оценила уровень инфляции в России

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RT на русском03:44

ЦБ: Инфляция в РФ находится на уровне 5,1%

ПРАЙМ03:39

Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5,1% в годовом выражении

ТАСС03:33

Набиуллина рассказала о пике инфляции

REGNUM03:40
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Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
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Полиция в Астрахани задержала троих подозреваемых в создании экстремистского сообщества.
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Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
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Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
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«Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ», — говорится в сообщении.
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3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019

Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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