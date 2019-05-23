Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%Московский Комсомолец 04:09
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено вчера в 12:43
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол
Гинер прибыл на заседание исполкома РФС
Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое сегодня состоится в Москве.
Обновлено в 04:52
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Авто
Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа
Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Культура
Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»
Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
Общество
Часть омского метро решили заполнить раствором
На сегодняшнем заседании областного правительства приняли решение об изменении способа консервации участка Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый».
Обновлено вчера в 07:38
Авто
Внедорожный компактвэн Renault Triber дебютирует 19 июня
Уже в следующем месяце в Индии состоится дебют внедорожного компактвэна Renault Triber.
Обновлено в 04:25
Религия
Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
В Петербурге неизвестный похитил из храма золотые изделия
Неизвестный взломал дверь храма на Госпитальной улице в Пушкинском районе Петербурга и похитил оттуда около 400 граммов золотых изделий.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Эксперты предупредили об опасности подзарядки телефона в аэропорту
Использовать USB-порты для зарядки мобильных устройств в аэропорту может быть опасно. Об этом путешественников предупреждает Forbes.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019
Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.
Обновлено в 01:47
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50