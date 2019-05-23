Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%Московский Комсомолец 04:09

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Набиуллина сообщила о снижении инфляции

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Набиуллина рассказала о пике инфляции

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Набиуллина оценила уровень инфляции в России

Газета.Ru03:55

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Московский Комсомолец04:09

Набиуллина рассказала об уровне инфляции в России

REGNUM04:50

Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении

RT на русском03:44

Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5,1% в годовом выражении

ТАСС03:33
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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
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Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Экономика

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Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

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В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
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Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
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Футбол

Гинер прибыл на заседание исполкома РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое сегодня состоится в Москве.
Обновлено в 04:52
Кино

Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито

Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Авто

Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
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Культура

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Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
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Общество

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Уже в следующем месяце в Индии состоится дебют внедорожного компактвэна Renault Triber.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
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АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

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Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

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Неизвестный взломал дверь храма на Госпитальной улице в Пушкинском районе Петербурга и похитил оттуда около 400 граммов золотых изделий.
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Эксперты предупредили об опасности подзарядки телефона в аэропорту

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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
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По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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